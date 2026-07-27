Rotary Platinense doa equipamentos para a pediatria de Hospital

Oxímetros de pulso foram adquiridos com recursos arrecadados durante o Bazar Desapego Solidário

O Rotary União e Ação de Santo Antônio da Platina realizou, neste fim de semana, a entrega de dois novos equipamentos ao setor de pediatria do Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS). A iniciativa reforça a parceria entre a entidade e o hospital, contribuindo para a melhoria da assistência prestada às crianças atendidas pela instituição.

Os equipamentos, dois oxímetros de pulso portáteis, foram adquiridos com recursos arrecadados durante o Bazar Desapego Solidário, promovido em junho pelo Rotary União e Ação em parceria com o HNSS.

A necessidade dos aparelhos foi identificada pela médica pediatra Dra. Carla Abreu, que destacou a importância dos equipamentos para o monitoramento e acompanhamento clínico dos pacientes da pediatria.

A presidente do Rotary União e Ação, Aparecida Magda Sanchez Antunes, agradeceu à comunidade pela participação no bazar e ressaltou que a colaboração de todos foi fundamental para a concretização da doação.

“Essa é a primeira doação realizada pelo Rotary União e Ação, e temos muito orgulho em destiná-la ao Hospital Nossa Senhora da Saúde. Acreditamos que esta é uma instituição de extrema importância para a população platinense, e poder contribuir com seu trabalho nos traz grande satisfação”, afirmou.

A direção do Hospital Nossa Senhora da Saúde agradeceu ao Rotary União e Ação pela parceria e destacou que ações como essa fortalecem a assistência prestada à população, possibilitando investimentos contínuos na qualidade do atendimento e na estrutura da instituição.

A entrega dos equipamentos marca mais uma ação social do Rotary União e Ação em benefício da saúde pública de Santo Antônio da Platina, reforçando o compromisso da entidade com iniciativas voltadas ao bem-estar da comunidade.

Texto e fotos: Assessoria