Inaugura estúdio de beleza ‘S&A Company’ no centro platinense (CONFIRA O VIDEO)

Salão requintado e moderno para atender clientes da região

Iniciou uma jornada de sonhos e realizações, Sebastian de La France e Assírio Junior se unem em um novo projeto: S&A Company, no centro de Santo Antônio da Platina.

De visual repaginado e em um novo endereço ambos ainda contam com uma equipe de profissionais altamente qualificada e apaixonada pelo que fazem, além de sempre fornecerem serviços que estão por dentro das tendências, técnicas modernas e produtos de alta qualidade para trazer os melhores tratamentos e resultados incríveis.

Um leque de opções que vão desde Massoterapia e tratamentos Fitoterápicos até Massagens com pedras, relaxantes, Drenagens, Modeladoras, SPA dos pés/mãos, design de sobrancelhas, todos os serviços para a beleza e cuidados femininos e masculinos necessitam.

Disponibiliza serviços especializados em coloração, mechas, alisamento, tratamentos, Mega Hair e tudo que envolve a saúde dos cabelos até o tão especial Dia da(o) Noiva(o).

S&A Company aguarda para recebê-los no novo endereço e com muitas novidades.Agende seu horário e permita-se desfrutar de tudo que sua personalidade diferenciada pode proporcionar.

🪒✂: Rua Barão do Rio Branco. 250, em frente da Floricultura Vânia.

🪒✂: Telefones de contato (43)99654-2914 e 99977-6465.