Absolvido acusado de tentar matar homem

No Tribunal do Júri de Santo Antônio da Platina

Foi levado a julgamento na manhã desta terça-feira, dia 28, pelo Tribunal do Júri de Santo Antônio da Platina, Felipe Gabriel Pedro, em razão de ter sido pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio simples contra uma pretensa vítima.

O suposto crime teria acontecido em 06/05/2015, no bairro Jardim do Sol, nas proximidades do Cemitério São João Batista.

O Conselho de Sentença decidiu que o réu não praticou homicídio tentado e por conseguinte, foi absolvido.

O Juiz Presidente foi Djalma Aparecido Gaspar Junior, Promotor de Justiça Fabrício Muniz Sabage e Advogado de Defesa, Marcelo Graça Milani Cardoso (os três, na foto).