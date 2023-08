Academia do Guatupê com novo Comando

Tenente-coronel Emidio Angelotti assumiu nesta segunda-feira

O tenente-coronel Emidio Angelotti assumiu nesta segunda-feira (21) o comando da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), localizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A instituição vinha sendo comandada desde maio de 2022 pelo coronel Darany Luiz Alves de Oliveira.

A cerimônia presidida pelo comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, também marcou a transição de responsabilidades e o comprometimento contínuo da Polícia Militar do Paraná (PMPR) em fornecer um treinamento de alta qualidade aos seus membros.

A transição de comando na Academia marca mais um capítulo na história da instituição, que desempenha um papel fundamental na preparação dos profissionais que protegem e servem à sociedade. “O nosso compromisso é manter os mais altos padrões de excelência na formação dos futuros líderes da polícia, e um dos nossos principais objetivos para a segurança é o bem-estar da população paranaense”, destacou Angelotti.

O coronel Darany destacou a honra de comandar a corporação. “Neste lugar tive as melhores experiências na caserna e, agora, deixo aqui parte do meu coração. Agradeço aos oficiais e praças pelo apoio durante o exercício do meu comando”, disse.

O chefe do Estado-Maior da PMPR, coronel Valmor Anderson Pereira, destacou a relevância da missão da PMPR, pela qual homens e mulheres se dedicam diariamente. “Nós escolhemos preservar a liberdade e trabalhamos para evitar o caos”, afirmou.

Durante o evento houve o desfile militar em continência às autoridades, demonstrando toda a união e dedicação à missão da Polícia Militar do Paraná. O momento foi marcado por discursos e palavras de agradecimento.

HISTÓRIA – A APMG foi inaugurada em 8 de março de 1971 e ao longo das décadas ganhou notoriedade pela excelência no ensino, sendo um centro de instrução, formação, aperfeiçoamento e especialização de policiais e bombeiros militares, ocupando lugar de destaque no ensino de segurança pública no território nacional, e modelo para a América Latina.

A Academia Policial Militar do Guatupê conta com modernos estandes de tiro, pista de tiro policial, pista de aplicação militar, amplas salas de aula, salas de ginástica, sala de musculação, sala de lutas, ginásio de esportes, piscina e refeitório com capacidade para atender, simultaneamente, mais de seiscentas pessoas, entre outras instalações fundamentais, que fazem parte do seu conjunto arquitetônico.