Operação CONJUNTA apreende três armas de fogo em Carlópolis

Carabina, espingarda e rifle

As Polícias Militar e Civil de Carlópolis realizaram ação conjunta nessa quinta-feira, 04, na PR-218.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão no município, o qual visava a apreensão de armas de fogo.

No local, foram realizadas as buscas na presença do proprietário e foram localizadas três armas de fogo, sendo uma carabina Puma calibre .38, uma espingarda AYA calibre .28 e um rifle CBC calibre .22, além de 94 munições intactas.

O proprietário foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com as armas e munições que foram apreendidas durante a ação.