Em Wenceslau Braz ação conjunta prende

Contra tráfico de drogas

Nesta terça-feira (06) as Polícias Militar e Civil de Wenceslau Braz realizaram ação conjunta no combate à criminalidade.

Na Avenida Avelino Vieira, no horário do almoço, estavam em diligências sobre denúncias envolvendo tráfico de drogas no Terminal Rodoviário da cidade. No local, um rapaz pegou algum objeto no pé de coqueiro, e entregou para motociclista, que em virtude disso, lhe devolveu dinheiro.

Diante disso, realizou-se abordagem, na qual o rapaz foi preso e o motociclista encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Houve apreensão de maconha, três pedras de crack, um celular, uma motocicleta, e R$ 727,00.