Ação de igreja sorteia novilha nelore em Sap

Angariação de fundos para trabalhos beneficentes



A Matriz São Judas Tadeu, situada no Bairro Dr. Jamidas, desde 2014, uma das quatro Matrizes da Igreja Católica em Santo Antônio da Platina, promove a 3ª Ação entre Amigos, no dia 28 de Abril, após a missa das 09h30.

Colabore e com apenas R$ 10,00 e concorra a prêmio. O contemplado, ganhará sozinho uma novilha de nove arrobas, pois o sorteio será no sistema cumbuca.

O objetivo desta promoção é angariar fundos para os trabalhos de revitalização, reformas, construções e manutenção das edificações urbanas e rurais da Matriz São Judas Tadeu

O pároco, padre Celso Miqueli, agradece a todos: “Adquira seus vales, no Escritório Paroquial e nas Missas da Matriz São Judas Tadeu. E ainda, nos plantões das Missas das Capelas São Pedro, Jd. São Pedro; Capela São João, Vila Ribeiro; Capela São Benedito, Álvaro de Abreu; Aparecidinho III, com as irmãs”, detalhou.