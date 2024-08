Acidente com vítima FATAL DE 38 ANOS

Alberto Aparecido Landgraf tinha 38 anos

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu um acidente na PR-160, no sábado (24), com vítima fatal.

Uma motocicleta Honda CG 150, de Cornélio Procópio, pilotada por Alberto A. Landgraf (38 anos), trafegava no sentido de Nova Fátima a Congonhinhas. Ao atingir o Km 88, envolveu-se em acidente com um Fiat Palio que transitava na mesma Rodovia, conduzido por uma mulher (32 anos), mas em sentido oposto.

Do acidente, o piloto não resistiu aos ferimentos e foi à óbito no local, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A motorista do carro recebeu encaminhamento ao Hospital de Cornélio Procópio, pois estava em choque.