Acidente deixa homem morto

Tombamento de caminhão

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu acidente nesta quarta-feira, 21, na PR-090, em Sapopema.

Um M.BENZ/1111, conduzido por um homem, trafegava na Rodovia no sentido de São Jerônimo da Serra à Sapopema. Ao atingir o Km 275, tombou às margens esquerda da via base seu sentido de tráfego.

O motorista foi à óbito em decorrência do acidente. O corpo ficou preso nas ferragens e posteriormente o homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Estiveram no local a perita de Telêmaco Borba, agentes do IML de Londrina, investigadores da Delegacia de Curiúva e a Rádio Patrulha do município.