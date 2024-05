Carro capotou

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio neste domingo, 05, atendeu capotamento na PR-090, em Sapopema.

Um Ford/Ka, de Cambé PR, conduzido por jovem (24 anos), e passageiros, (26, 25 e 23 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de São Jerônimo da Serra até Sapopema. No Km 276, capotou, sendo que parou do lado direito do sentido da direção.

Todos os envolvidos tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Sapopema.