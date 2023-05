Acidente deixa um bebê e dois adultos feridos em Siqueira

Na PR-424 no trecho entre Salto do Itararé

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a acidente com vítima na PR-424 neste sábado (06) por volta das 17 horas.

Um GM/Astra, de Salto do Itararé, transitava pela rodovia, no sentido de Siqueira Campos a Salto do Itararé, e ao atingir o Km 18, perdeu-se em curva e saiu à margem direita da pista.

Em seguida, colidiu contra árvore, resultando em danos no veículo e ferimentos graves no condutor (41 anos) e passageiros (38 anos e 1 ano e 10 meses).

Todos os feridos foram encaminhados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa siqueirense.