Acidente entre Nova Fátima e Ribeirão do Pinhal fere homem

Caminhão e motocicleta colidiram na PR-218

A Unidade Operacional de Cornélio Procópio, neste sábado, 08, atendeu acidente de trânsito com vítima na PR-218, em Nova Fátima.

Uma Honda CG/150, pilotada por homem (32 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Ribeirão do Pinhal à Nova Fátima, quando no Km 111 envolveu-se em acidente lateral com um caminhão Mercedes Benz/L 1620, com um ocupante.

O piloto teve ferimentos, sendo encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal de Nova Fátima.