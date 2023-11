Em GUAPIRAMA colisão fere casal

Colisão entre VW/Voyage de Jundiaí do Sul e Fiat/Strada de Joaquim Távora

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Santo Antônio da Platina neste domingo (05) atendeu ocorrência de acidente na PR-218, em Guapirama.

Um VW/Voyage, de Jundiaí do Sul, trafegava pela Rodovia, no sentido de Joaquim Távora até Guapirama, e no Km 49 colidiu frontalmente contra um Fiat/Strada, de Joaquim Távora, que estava no sentido contrário.

O condutor do Voyage, de 40 anos, e a passageira do Strada, de 19 anos, tiveram ferimentos médios e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Guapirama. O motorista da Strada, de 27 anos, não se feriu.