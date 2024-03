Acidente machuca o condutor de 52 anos em JUNDIAÍ DO SUL

No trecho entre Ribeirão do Pinhal



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, nesta sexta-feira (01), atendeu acidente na PR-218, em Jundiaí do Sul.

Uma Mercedes Benz, de Ibaiti, conduzido por homem (36 anos), e um Chevrolet Onix, de Wenceslau Braz, conduzido por homem (52 anos), trafegavam pela Rodovia, no sentido de Ribeirão do Pinhal a Jundiaí do Sul. Ao atingirem o Km 73, colidiram lateralmente, no momento em que o caminhão realizava manobra à esquerda.

O Onix era veículo recuperado de furto, que acabara de ser entregue a seu proprietário, momentos antes o sinistro conforme documentação apresentada para a equipe. Seu motorista teve ferimentos médios, encaminhado ao hospital ribeiro-pinhalense.