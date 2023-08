Piloto de motocicleta ficou ferido

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos realizou atendimento de acidente com vítima na terça-feira, 15, na Rodovia PR-092, em Quatiguá.

Um caminhão desconhecido e uma Honda/CG 150 Titan ESD, de Siqueira Campos, conduzido por rapaz (25 anos), transitavam pela via referida. No Km 296, a moto bateu lateralmente com o caminhão, e o piloto teve ferimentos médios.