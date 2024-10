Acidente mata um homem de 65 anos em Santa Mariana

Batida entre S10 e Toyota Corolla

Na tarde deste sábado (28) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu acidente grave na BR 369, em Santa Mariana. Envolveu uma S10 (placas de Campo Mourão) e um Toyota Corolla (Itatinga-SP)

De acordo com as informações preliminares, a camionete seguia pela rodovia em direção a Cornélio Procópio, enquanto o Corolla saía de Santa Mariana pelo trevo no momento da colisão.

O impacto foi violento, resultando em nove feridos no total. O condutor do Corolla, Jodenir Nunes, de 65 anos, não resistiu e morreu As demais vítimas, com machucados de diferentes gravidades, foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região. A PRF está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas exatas da colisão.

O Corpo de Bombeiros de Bandeirantes também atendeu a ocorrência (Com imagens e informações da PRF e Rádio Cabiuna).

Veja: https://www.radiocabiuna.com.br/wp-content/uploads/2024/09/VID-20240928-WA0142.mp4?_=1