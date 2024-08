Santana do Itararé: batida mata homem

PRE de Siqueira Campos atendeu ocorrência

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com vítima fatal nesta segunda-feira, 19, em Santana do Itararé, na PR-151.

Um VW/Gol, de Santana do Itararé, conduzido por idoso, posteriormente identificado César Barbosa, de 64 anos, trafegava pela Rodovia, no sentido crescente em direção ao entroncamento da PR-422.

No Km 111 se envolveu em acidente do tipo colisão lateral com um caminhão M. Benz, de Santos/SP, dirigido por homem (34 anos), que estava em sentido contrário.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e foi à óbito no local. Recebeu encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

O corpo de Barbosa foi velado na Capela Mortuária r sepultado no cemitério municipal.