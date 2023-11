SAPOPEMA: Batida MATA UM HOMEM

Três veículos se envolveram no acontecimento

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio, nesta quinta-feira, 23, atendeu acidente na PR-090.

Um caminhão Scania, de Ipiranga do Sul(RS), conduzido por jovem (21 anos), trafegava no sentido de São Jerônimo da Serra à Sapopema(Norte Pioneiro). No Km 272, desprendeu dois semi-reboques e então um outro veículo, dirigido por rapaz (30 anos), colidiu com estes, e posteriormente, contra uma árvore.

Com o transtorno, um caminhão Scania 420, também de Ipiranga do Sul e conduzido por idoso (61 anos), freou e saiu da pista, quase tombando.

Os motoristas dos caminhões e os passageiros do primeiro, de 20 e 01 ano e 03 meses não tiveram ferimentos. Já o condutor do outro veículo, que colidiu com os semi-reboques e árvore, foi à óbito no local.