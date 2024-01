Acidente na BR-369 deixa três FERIDOS

Citroen-C3 e Fiat Toro colidiram frontalmente

Na tarde de sexta-feira (26), no km 72 da BR-369, a equipe da Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente envolvendo dois veículos, em em Santa Mariana.

Um Citroen-C3 seguia sentido Cornélio Procópio quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente contra um Fiat-Toro, do Departamento de Estradas de Rodagem(DER).

O condutor do C3, 79 anos, foi desencarcerado do veículo, inconsciente, e encaminhado em estado grave ao Hospital de Cornélio Procópio, o passageiro e motorista da Toro com lesões leves também.

A Polícia Rodoviária Federal confeccionou o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.