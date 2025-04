ANIVERSÁRIO de Simone Beckert

No último final de semana, amigos e familiares se reuniram para celebrar os 40 anos de Simone Beckert, em uma festiva comemoração no Salão Tico Pavan, Edifício Embaixador. O evento contou com a presença de diversos convidados , incluindo os mais próximos Chico da Princesa, Romilda Beckert, Francisco Júnior e Catarina Beckert.

A animada festa teve como atração principal a cantora Letícia Guidelli, que encantou os presentes com seu repertório. Para completar a celebração, o buffet Bom Sabor, dirigido por John Dias, serviu deliciosos pratos que agradaram a todos.

Entre os convidados estavam Tatiana Reis, Juliana Misquevis, e a família Villani, Chico e Neto Vilani, além de Laís e Felipe do Santander. Também participaram Andrea Lavorato, Karina e a nutricionista Adelaide.

A iniciativa contou também com as presenças de Fabrício, Carla, Fran, Luís Januário, Kelsilene, Gabriela (corretora de imóveis), Dra. Rafaela (ginecologista), Cleonice Bagatin (Beija Flor), Mayara (Sicredi), Janaína, Ademir (elevador central), Ellen, Júnior, Joubert, Dr. Orlando Papi, Paula Diniz Papi, Reginaldo, Wélida, Elisaine, Fábio, Manu, Estela e Silene.

A festa foi registrada pelo fotógrafo Paulo Ribeiro, que capturou momentos especiais dessa data memorável. Todos aproveitaram para brindar a vida e as conquistas de Simone, que ficou emocionada com o carinho e a alegria de todos.