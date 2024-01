Apreendidos centenas de objetos irregulares

Todos materiais de crime de descaminho

A Polícia Militar de Bandeirantes apreendeu no domingo, dia 14, diversos objetos de descaminho na PR-855, durante a madrugada.

A equipe realizou patrulhamento e fiscalizações em veículos, visando combater crimes na área da 2° Companhia. Com isso, ao realizar um bloqueio na Rodovia, KM 03, foram abordados diversos veículos, entre automóveis, caminhões e ônibus.

O ônibus abordado tinha destino da cidade de Campo Mourão a Aparecida-SP, em que foi constatado no compartimento de cargas 08 bolsas pretas com receptores, tabletes e celulares importados.

Em contato com o motorista, este indicou o assento cujas malas pertenciam, a passageira indicada disse ter pego as bagagens na rodoviária de Londrina, mas não teria comprovação fiscal e iria entregar na cidade de São Paulo, com o que ganharia R$ 500,00 no momento da entrega.

Diante do crime de descaminho, o agente responsável entrou em contato com a Delegacia da Polícia Federal, e foi orientado a qualificar os envolvidos e encaminhar o material apreendido a Receita Federal do Brasil.

Assim, apreendeu os seguintes objetos: 107 Receptores de TV; 75 Controles de Receptores; 03 Aparelhos Apple IPad 10 geração; 02 Aparelhos Tabletes Samsung Tab S6 lite; 19 Xiaomi Redmi Note 13 C; 02 Xiaomi Redmi Note 12.