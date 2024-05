Apreendidos sacos de agrotóxicos em Band

Confeccionado Auto de Infração Ambiental

De forma eficiente, a Polícia Militar Ambiental de Bandeirantes realizou auto de infração nesta segunda-feira, 13.

Em atendimento à demanda oriunda da 1ª Promotoria de Justiça, solicitando vistoria em estabelecimentos recebedores de produtos recicláveis a fim de verificar denúncia de recebimento de embalagens de agrotóxicos, a equipe realizou vistoria ambiental numa empresa.

A ação se deu juntamente com os secretários da Agricultura e do Meio ambiente e com a diretora da Vigilância Sanitária, sendo localizado no pátio da empresa 17 bags (sacos) com embalagens de agrotóxicos.

Foi confeccionado auto de infração ambiental no valor de R$ 5 mil e instaurado inquérito policial.