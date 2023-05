Piloto sem habilitação

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina apreendeu moto neste final de semana na Vila Rennó.

Em patrulhamento, uma Honda/Titan 160 foi abordada. Nada de ilícito foi encontrado. Porém, o condutor (18 anos), não era habilitado e dirigia com o capacete em desacordo com as normas, sendo que a queixeira estava em sua testa.

A moto possuía irregularidades, como falta de filtro de ar, sendo que recebeu apreensão. O rapaz foi liberado no local.