Apreensão fruto de descaminho em Band

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência de descaminho em Bandeirantes, na PR-855.

Em vistoria a ônibus linha Maringá – São Paulo (SP), localizaram no compartimento de cargas caixas e bolsas supostamente provenientes do Paraguai. Em pergunta aos passageiros, duas malas não foram identificadas pelos proprietários, sendo que então foram apreendidas juntamente com outras.

Os proprietários identificados não quiseram acompanhar a apreensão e seguiram viagem. Os objetos foram lacrados e encaminhados ao pátio da Receita Federal.

Objetos:

18 – REDMI 13C

18 – REALMI C53

02 – REALMI C51

02 – REALMI NOTE 50

08 – REDMI 12

03 – REDMI 12C

01 – REDMI NOTE 13

03 – ECHO SHOW 8

05 – SMARTWATCH HAYLOU GS

02 – FONE DE OUVIDO HAYLOU S35

03 – HD EXTERNO SEAGATE 1TB

01 – XBOX SERIES S

05 – CONTROLLER XBOX

09 – SANDISK SSD 512GB

144 – CARRINHOS DIVERSOS KINSMART

24 – CARRINHOS DIVERSOS NEX

108 – CARRINHOS JADA.