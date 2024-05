Arbitragem UNINDO pai e filha em disputa

Os dois são de Ribeirão do Pinhal

A bola rola em mais uma partida de futebol na fase regional do 4º Paraná Bom de Bola. As partidas acontecem nas cidades de Ribeirão do Pinhal, Nova Fátima e Santo Antônio do Paraíso. A solenidade da entrada em campo é feita por 25 pessoas, sendo duas equipes de onze atletas de cada lado, mais um juiz e dois bandeiras. Além do quarto árbitro e uma pessoa na mesa para anotar as situações da partida na súmula.

Uma situação interessante que pode ser acompanhada durante a competição é a integração de pai e filha de Ribeirão do Pinhal. Antônio Cascata, 44 anos, está realizando competições oficiais há seis anos. “É uma grande alegria poder ter ela junto nesta área”, comenta.

A jovem Karen Larissa Pereira do Nascimento, 24 anos, está pela primeira vez de uma competição oficial. Ela lembra que sempre acompanhou seu pai em jogos e durante a arbitragem. “Sempre tive oportunidade de participar e neste ano pude realizar o curso de arbitragem”, comemora. Ela está realizando o curso de ‘Educação Física’ em Bandeirantes.

Lançado em 2021, o Paraná Bom de Bola é uma competição exclusiva de futebol de campo, disputada em quatro categorias: 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-21 masculino e 50+ master. Faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Estado e é realizado pela Secretaria do Esporte e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida, destinado a pessoas de 50 anos ou mais. Além disso, engloba futebol feminino, promoção da saúde e turismo, pois movimenta as regiões que recebem a competição.