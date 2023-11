Assembleia Geral extraordinária da COPESCARTE

Será no próximo dia 18 em Santo Antônio da Platina

A Presidente da Cooperativa das Trabalhadoras Autônomas da Pesca e Acessórios Artesanais (COPESCARTE), Maria das Graças Santiago de Moura Rosa, convoca as associadas para Assembleia Geral.

O Assembleia tem data marcada para ocorrer no dia 18 de novembro, com início às 09h, e presença mínima de 2/3 das cooperadas em primeira convocação, às 10h, com a metade mais uma das cooperadas em segunda convocação, ou às 11h, com a presença de qualquer número das cooperadas para direito a voto em terceira convocação.

Será deliberado sobre eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e outros assuntos de interesse do quadro social (sem deliberação).