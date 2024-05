Assistam: Assembleia homenageia Npdiario

Deputado Cobra Repórter entregou honraria no Plenário do Legislativo estadual



“Um dos mais conceituados portais de notícias do Norte Pioneiro, o Npdiario, sediado na cidade de Santo Antônio da Platina, celebra seus 18 anos de existência em 2024 e, para marcar o aniversário, estamos prestando esta homenagem. Comandado pelo competente Valcir Machado (fotos com o deputado, o filho, Vinícius, e a nora, Verônica), o jornal fornece com primazia informações de qualidade à sociedade, contribuindo para a formação do debate público, para a tomada de decisões e a preservação da memória histórica paranaense e brasileira. Com olhares atentos, Valcir e sua equipe fazem uma brilhante cobertura de todos os acontecimentos da região”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), na tarde desta segunda-feira (29), quando entregou Votos de Congratulações com Menção Honrosa ao empresário/jornalista Valcir Machado, diretor do renomado portal, durante sessão da Assembleia Legislativa do Paraná.

O Npdiario foi criado a partir do sonho de Valcir Machado. Desde então, o portal informa a população e se tornou um dos principais canais de comunicação das Regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. “Ao completar 18 anos, o NP se consolida como uma das principais instituições de Imprensa, atuando diretamente na defesa da liberdade de expressão e na manutenção da democracia”, destacou o deputado Cobra Repórter.

TRAJETÓRIA – Valcir Machado da Silveira Pinto é neto do pioneiro agropecuarista João da Silva Machado (fundador e construtor do Asilo São Francisco de Assis e da capela ao lado, e pai de Terezinha, saudosa mãe do homenageado). O tio, Antônio, foi prefeito e o pai, Mário da Silveira Pinto(já falecido), vereador em Ribeirão do Pinhal, onde Valcir nasceu, caçula dos dois irmãos, Valdir e Valmir, e das três irmãs, Vilma, Vera e Vânia.

Aos 16 anos, foi presidente do Movimento Cultural Platinense (MCP), que integrou mais de 100 pessoas em torno de literatura, artes, teatro etc, sendo o embrião da Fundação Cultural Platinense, hoje Casa da Cultura Platinense.

Aos 17 anos, já havia trabalhado em periódicos como Jornal do Comércio (Marília/SP) e na sequência outros trabalhos, como Folha de Londrina, O Estado do Paraná e Gazeta do Povo, os principais diários da mídia impressa do Paraná.

Estudou Economia na Faculdade Católica (FAE), em Curitiba e possui diversos cursos nas áreas de Jornalismo, Marketing e Agricultura, tendo sido assessor de Imprensa de prefeituras e de políticos. No Rio de Janeiro, foi pauteiro do programa Agricultura de Hoje, da extinta Rede Manchete.

Escreveu para a revista Pois é, de Maringá, cidade onde foi pauteiro da TV Cultura, retransmissora da Rede Globo (hoje RPC) e mais tarde jornais regionais, como a Tribuna Platinense.

Em Apucarana, foi repórter da TV Tibagi (SBT/Hoje Rede Massa), colunista político do JN (Jornal do Norte) e mais tarde Chefe de Redação, e na Tribuna da Cidade como repórter e, depois, secretário de redação. Anos mais tarde, repórter de Política e de Cidades da Tribuna do Norte, diário surgido da fusão dos dois veículos de comunicação.

Completou 18 anos como diretor do portal no dia oito de março de 2024, um dos primeiros do Paraná, sendo atualmente referência de jornalismo sério e de credibilidade em todo o estado.

É morador de Santo Antônio da Platina, casado com Lucila Machado (diretora do Colégio Estadual Tiradentes) e avô de uma bebê chamada Manuela, de um ano e sete meses.

Fotos: Valdir Amaral

Texto: Meire Bicudo e Veruska Barison

Vídeo: João Ponce