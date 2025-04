APLA: Associação dos Engenheiros presente em eventos na região

No 11º Seminário Proerc e 9º Encontro Técnico de Lideranças

Nos dias 12 e 13 de setembro aconteceu em Apucarana, a realização paralela de dois importantes eventos promovidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR): 11º Seminário Estadual do Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe (ProEC) e 9º Encontro Técnico de Lideranças do Crea-PR, também a 4ª Semana de Engenharia de Apucarana. As palestras foram desenvolvidas na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA).

Entre as 120 lideranças das Engenharias, Agronomias e Geociências do Paraná, estava o Presidente da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Apla), de Santo Antônio da Platina, Fernando Ribeiro dos Santos, que está em sua segunda gestão que compreende os anos de 2023 a 2025.

Na ocasião os participantes passaram por treinamento em planejamento estratégico, comunicação cerimonial de eventos e oportunidades de apoio financeiro do Sistema Confea/Crea para as entidades de classe. Também se envolveram em painéis sobre planejamento e resultados do Programa Agenda Parlamentar nos Municípios e a atuação das assessorias do Crea-PR, que dizem respeito a Relações Governamentais e Empresariais, Relações Parlamentares e Políticas Públicas e Relações Municipais.

Para o Presidente da Apla Fernando Santos estar participando deste evento nada mais é do que uma necessidade, ou seja, a Apla precisa estar conectada com os melhores eventos promovidos pelo Crea-PR, precisa interagir-se e extrair o que de melhor é partilhado para que inserido no dia a dia dos trabalhos, proporcionem resultados ainda mais satisfatórios. “Estou exercendo meu segundo mandato para o triênio 2023-2025 e, com muita humildade, mas garra e planejamento, tenho certeza que a Apla está no caminho certo, exercendo um período de transformação, não se acomodando, mas fazendo a diferença, proporcionando aos associados ou não, diversas iniciativas como promoção de cursos, palestras, como prestigiando iniciativas que vão de encontro ao exercício diário das engenharias, arquitetura, até porque como estava bem destacado no evento um slogan que diz: “valorizando os profissionais que constroem o País”, nós não medimos esforços em oferecer a oportunidade de excelentes cursos. Minha satisfação de estar participando deste evento em parceria do Confea/Crea-PR é gratificante”, ressaltou Fernando que foi acompanhado do Engenheiro Civil Nelson Luiz.

Temas – A Consultora de Negócios credenciada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Ana Paula Zibetti Soares, realizou um treinamento sobre planejamento estratégico nas entidades de classe, com uma explanação teórica sobre metodologia, além de muitos exemplos, cases de sucesso e depois atividades práticas. Foi um momento de muita interação e conhecimento para as lideranças presentes.

Ela abordou ainda o impacto do planejamento na gestão das entidades de classe lembrando que a comunicação e o relacionamento com os associados e os profissionais com potencial para serem associados são ferramentas essenciais para a construção de parcerias e para a prospecção de novos negócios, fundamentais para a inovação e o empreendedorismo dentro das entidades.

Ao fazer uso da palavra o Assessor de Cerimonial do Crea-PR, Adahiuton Milton Belloti abordou sobre Cerimonial de Eventos para Entidades de Classe lembrando que um evento bem-sucedido exige a elaboração de um roteiro detalhado, que deve incluir o cronograma de discursos, apresentações e momentos especiais. Para isso, é importante escolher um mestre de cerimônias qualificado e preparar todos os envolvidos, desde apresentadores até a equipe de apoio, para que cada função seja desempenhada com eficiência.

Também foram discutidos assuntos como o Planejamento Estratégico do Crea-PR, a Comunicação e Mídias Digitais das Entidades de Classe, Ação de comunicação do planejamento estratégico do Crea-PR e Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe (ProEC).

Uma das ações do ProEC são os ciclos de seminários que o Crea-PR faz com as entidades duas vezes ao ano. Esses seminários têm o objetivo de reunir representantes de 98 Entidades de Classe do Paraná. Junto ao evento também acontece o Encontro Técnico de Lideranças, onde os colegiados estaduais do Crea-PR (Colégio de Entidades de Classe – CDER, Colégio de Inspetores – CDIN, Colégio de Instituições de Ensino – CIE), Comitês Empresariais da Construção Civil, do Agronegócio e da Indústria Metalmecânica, membros dirigentes estaduais do CreaJr, Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-PR e Diretoria do Crea-PR debatem os principais assuntos estaduais que envolvem o segmento das Engenharias, Agronomia e Geociências.

Presidente do Crea-PR – O Presidente do Crea-PR, Engenheiro Agrônomo Clodomir Ascari, ao fazer uso da palavra enfatizou a importância do planejamento e da integração entre as iniciativas. “Este seminário do Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe e o Encontro de Lideranças estão completamente alinhados. Precisamos, mais do que nunca, de pessoas que compreendam a nossa jornada e estejam prontos para liderar”. E reforçou a dimensão do Sistema Profissional no Paraná, mencionando os números expressivos que o compõem: “somos 75 mil profissionais distribuídos em 138 diferentes títulos, e 29 mil empresas. Temos 129 instituições de ensino registradas, com 830 cursos que formam novos profissionais anualmente. Esses dados refletem o tamanho da nossa representação e a necessidade de desenvolvermos lideranças fortes e preparadas”.

Ainda de acordo com o Presidente do Crea-PR, Ascari, eventos como o ocorrido em Apucarana têm o objetivo de capacitar os presidentes e demais representantes das entidades de classe a se tornarem líderes eficazes, capazes de representar adequadamente o Sistema Profissional. “É essencial que saibamos não só o aspecto técnico, mas também o papel de liderança que precisamos exercer”, disse.