SAP: Associação dos Engenheiros recebe premiação em FOZ

Durante evento da categoria

Fernando Ribeiro dos Santos – Engenheiro em Segurança do Trabalho e Nelson Luiz (Eng. Civil) , participaram em Foz do Iguaçu, do 50º Encontro Paranaense de Entidades de Classe (EPEC), conquistando dois prêmios: “Boas Práticas e Inovação” e o 2º lugar com a premiação “PCQ Grandes Entidades de Classe”.

Na realidade, a Apla recebeu esses títulos como se fossem os primeiros, já que em 2023 disputou entre as associações médias e ficou em 5º lugar e, subindo de categoria, já conquistou o 2º lugar, um prêmio que mostra o comprometimento, pois ficou à frente de municípios muito maiores que Santo Antônio da Platina e com bem mais associados.

O Presidente da Apla, Fernando Ribeiro disse que “esse EPEC foi o melhor de todos. “Parabenizo o Crea-PR pela organização e por valorizar os profissionais das Engenharias. E, de modo particular, para nós da Apla foi emocionante, pois conseguimos um feito histórico com esses reconhecimentos. Agradeço à minha esposa Bruna e filhos por me incentivarem diariamente; também agradeço o comprometimento da secretária; a parceria dos associados, participantes e palestrantes dos vários cursos que promovemos”, disse.

A entidade foi representada também pela secretária Rosangela Teixeira.

O Engenheiro Civil Nelson Luiz, que por duas ocasiões foi presidente da Apla, foi um dos profissionais da engenharia homenageado no evento do Crea-PR e recebeu premiação como Profissional Carreira Destaque.