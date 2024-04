No próximo domingo das 11 às 14 horas



A Associação Nipo-brasileira de Guapirama convida para o tradicional Yakisoba.

Ocorrerá no próximo domingo, dia sete, das 11 às 14 horas, na Colônia Japonesa.

Entrada somente com apresentação do convite, vendas antecipadas, no valor de inteira R$ 60,00 e meia R$30,00 (crianças de seis a 12 anos).

Interessados ligar no WhatsApp: (43) 99623-1265.