Ata de reuniões de sócios/Comercial Agrícola de Paranavaí Ltda

COMERCIAL AGRÍCOLA DE PARANAVAI LTDA

CNPJ 79.690.152/0001-13

NIRE 41201562280

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 20231.

Realizada aos dezenove dias do mês de setembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, em Paranavaí PR, à Avenida Deputado Heitor de Alencar Furtado, n. 3.515, Bairro Jardim São Jorge, CEP 87711-000.

2. PRESENÇA: Presentes os cotistas ANTONIO TERUO KATO; EDSON YUKISHIGUE KATO; THOMAZ MASSAYUKI KATOE WALTER KAZUO KATO, todos com direito a voto, havendo, portanto, quorum para instalação e para deliberação das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da legislação em vigor e do Contrato Social da empresa.

3. MESA: Presidida pelo Sr. ANTONIO TERUO KATO e secretariado pela Sr. Adilson Borges Lourenço.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre aprovação de Proposta de Crédito Fixo, junto ao Banco De Lage Landen Brasil S.A.

5. DELIBERAÇÕES: Os sócios todos presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1 Aprovar a concordancia em avalizar a Proposta de Abertura de Crédito Fixo Contrato BNDES, junto ao Banco De Lage Landen Brasil S.A, localizado em Porto Alegre RS, à Avenida Soledade, nº. 550, Petrópolis 8º. Andar, sendo uma proposta no valor de R$ 1.000.450,00 (Um milhão quatrocentos cinquenta reais, conforme Cédula de Crédito Bancário nº. 74339, e outra proposta no valor de R$ 999.999,50 (Novecentos noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), conforme Cédula de Crédito Bancário nº. 743971, sendo que esses recursos serão usados,

exclusivamente para aquisição de máquinas agricolas.

Parágrafo único: Os sócios podem fazer qualquer tipo de ratificação praticados anteriormente.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser discutido, o Sr. ANTONIO TERUO KATO, sócio administrador da sociedade, deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida por todos, achada conforme e assinada.

Paranavaí – PR, 19 de setembro de 2023.

ANTONIO TERUO KATO

CPF. 575.681.118-49/Sócio Administrador

EDSON YUKISHIGUE KATO

CPF. 013.817.578-04/Sócio Administrador

THOMAZ MASSAYUKI KATO

CPF 900.886.388-04/Sócio Administrador

WALTER KAZUO KATOCPF

CPF. 934.596.618-87/Sócio administrador

ADILSON BORGES LOURENÇO

CPF. 458.136.989-49/Secretário