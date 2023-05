Ata de reunião de sócios / Réss & Réss

RÉSS & RÉSS LTDA

CNPJ. 03.656.673/0001-92

N IR E -41204277446

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2023.

1. LOCAL, DATA E HORA: Realizada aos trinta dias do mês de março de 2023,

às 10:00 horas, na sede da sociedade, em de Santo Antônio da Platina – PR, na Rua Ruy

Barbosa, 922, Sala A, Centro – Cep.86430-000.

2. PRESENÇA: Presentes os cotistas ADOLFO DONIZETTI RÉSS E SANDRA MENDES FERREIRA RÉSS, todos com direito a voto, havendo, portanto,

quorum para instalação e para deliberação das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da legislação em vigor e do Contrato Social da empresa.

3. MESA: Presidida pelo Sr. ADOLFO DONIZETTI RÉSS e secretariada pela

Sra. Sirleia Ferreira.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do Capital Social da sociedade

no valor total de R$ 100.000,00 – (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) cotas unitárias de R$ 1,00 – (Um real) cada uma, com a diminuição proporcional de cotas, por se acharem excessivos em relação ao objeto social da sociedade.

5. DELIBERAÇÕES: Os sócios todos presentes, por unanimidade de votos e

sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1 Aprovação da redução do Capital Social da sociedade passando dos valores atuais

de R$ 100.000,00 – (Cem mil reais), para R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais),

totalmente integralizados, divididos em 50.000 – (Cinquenta mil) cotas, unitárias de R$ 1,00 – (Um real) cada uma.

5.2 Aprovar a alteração do Contrato Social da sociedade, em decorrência da redução

do Capital Social ora aprovada, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL – O Capital Social subscrito e

integralizado em moeda corrente do país é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais),

dividido em 50.000 – (Cinquenta mil) cotas unitárias de R$ 1,00 – (Um real) cada uma.

5.3 Tendo em vista as deliberações supra, os sócios da sociedade, estes deliberaram,

ainda, aprovar a Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade, e a publicação da Ata da Reunião realizada em 30 de março de 2023.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada DONIZETTI RÉSS, sócio administrador da sociedade, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida por todos;

Santo Antônio da Platina 30 de março de 20233.

Adolfo Donizetti Réss (sócio administrador); Sandra Mendes Ferreira Réss(sócia administradora) e Sirleia Ferreira (secretária).

—————-