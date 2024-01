Atletas amadores do NP na São Silvestre

É a principal prova de rua da América Latina

Neste domingo ocorreu a 98ª São Silvestre, que contou com mais de 40 mil atletas participantes do Brasil todo e de alguns países.

O percurso percorrido foi de 15 km pelas ruas de São Paulo pela da equipe Acorrenorpi (Associação dos Corredores do Norte Pioneiro) levou mais de 20 atletas desde os mais jovens aos mais velhos.

Destaques para os que foram pela primeira vez, como a advogada Rafaela Azevedo e seu esposo Juliano, Gisele Camargo, esposa de Alberto Camargo, Nelci Dropa, esposa do contador e responsável pela equipe Acorrenorpi Carlos Dropa, que participou de sua 7ª edição da São Silvestre, também o empresário José Vicente e sua esposa Solange, Vagner comprador de uma farmácia da cidade, e José Ferreira, que com 80 anos participou de sua 20ª prova.

Parabéns equipe Acorrenorpi por representar a cidade e Região.

A São Silvestre do domingo (31), marcou a 98ª edição da principal prova de rua da América Latina, e teve quenianos em primeiro lugar nas categorias feminina e masculina.

Entre as mulheres, Catherine Reline venceu a corrida, garantindo a sua segunda vitória consecutiva. A atleta completou o percurso com um tempo de 49min54s. A melhor brasileira foi Felismina Cavela, que chegou em sexto lugar.

Já entre os homens, também deu Quênia. Timothy Kiplagat subiu no lugar mais alto do pódio ao registrar um tempo de 44min52s, garantindo ao país africano — maior vencedor da prova — o seu 16º triunfo na história do evento.

Os também quenianos Emmanuel Bor e Reuben Longoshiwa completaram o pódio entre os homens. O melhor brasileiro foi Johnatas de Oliveira, com a sexta posição.