Atletas têm medalhas na Copa do Brasil de TAEWONDO DE 2023

Mais de 800 disputaram em várias categorias

Nos dias 14 a 17 de dezembro, na cidade de Ceilândia-DF, aconteceu a Copa do Brasil de Taekwondo. A edição contou com a participação de mais de 800 atletas do país todo.

Os platineneses se saíram muito bem: Tiago Guerra, Júnior – 78 kg voltou com a medalha de bronze; Andriel Delfine, Sub 21 – 74kg voltou com a medalha de bronze; destaque para Andreyck Delfine, que foi vice-campeão e conquistou a vaga para competir no Grand Slan.

Esse evento reúne os melhores atletas do País, sendo que os campeões formam a seleção brasileira que vai ao Pan Americano

Andriel já conquistou sua vaga no início do ano através da seletiva nacional aberta, mas os pontos da copa o ajudam muito a subir no ranking. Hoje ele ocupa a 3ª colocação conforme site da confederação brasileira da modalidade. Agora é descansar um pouquinho e voltar aos trabalhos, pois o Grand Slan será em janeiro.