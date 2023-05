Atração Pro Tork no MS e em Minas Gerais

Cachorrão Moto Show agita as cidades de Brasilândia e Capinópolis neste fim de semana, dias 6 e 7

O Cachorrão Pro Tork Moto Show estará em dois estados neste fim de semana, dias 6 e 7 de maio. No sábado, o espetáculo será no Motocross ABMC, em Brasilândia, no Mato Gross do Sul, com entrada franca. Já no domingo, entrará em ação no Moto Fest, em Capinópolis (MG), com ingresso a R$ 10, mais um quilo de alimento não perecível.

Sua apresentação consiste na demonstração de diversas manobras radicais com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante. Quem curte emoção e adrenalina e for da região não pode perder a oportunidade de conferir de perto.

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o apoio Sportbay.