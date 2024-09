Atrações Pro Tork radicalizam no Fds

Equipes se apresentam em MG, MT e SP

O fim de semana promete ser de muita adrenalina no que depender das atrações radicais da Pro Tork. Na sexta-feira (6), Joaninha se apresenta nos Jogos Abertos, em Santa Carmem (MT). Já na sexta e no sábado, Cachorrão manda a ver na Festa de Setembro, em Santa Fé (MG). E no sábado e no domingo, é a Alto Giro quem entra em ação no Rock in Rastro, na cidade de Apiaí (SP).

Todos os shows têm entrada franca.

Sobre as equipes Pro Tork – A J99 é a equipe oficial de Gilmar “Joaninha” Flores, o principal piloto de motocross estilo livre do país. Ela conta com diversos atletas, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras radicais. Ambos são especialistas no backflip – um giro completo com a motocicleta para trás.

O Cachorrão Moto Show, do atleta Wesley Rodrigues, consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia.

E a Alto Giro é a melhor equipe de whelling da América Latina. Seus pilotos utilizam motocicletas que vão de 50 até 1000 cilindradas para a realização de 40 manobras em aproximadamente uma hora, muitas com efeitos especiais e ainda com a participação do público.

As atrações Pro Tork têm o patrocínio da Sportbay.