Atrações radicais da Pro Tork no exterior

Equipes de manobras da maior fabricante de motopeças da América Latina em ação em Curitiba e também em Trinta e Três, no Uruguai

Atrações radicais que integram a Pro Tork Road Show entrarão em ação neste feriadão de Páscoa, levando muita emoção e adrenalina a eventos no Brasil e também no exterior. Luquinha e Rodolpho se apresentam no Old & Low Car, em Curitiba (PR). Já a Só Zerinho estará no Moto Encontro, na cidade de Trinta e Três, no Uruguai.

Luquinha é hexacampeão brasileiro na categoria principal da modalidade, a Pro Motor, enquanto Rodolpho é campeão na classe Trail. O espetáculo dos atletas é feito com motocicletas especialmente preparadas, entre elas, CBR600RR, Kawasaki Z800, KTM Duke 390, Falcon 400i, Fazer 600 e a minimoto Pro Tork TR125F.

Já a Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.