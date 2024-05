ATUALIZAÇÃO profissional do 2º Batalhão da PM

Diversos assuntos foram abordados

Na manhã dessa quinta-feira (09/05) houve a continuidade do ciclo de atualização profissional do efetivo do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho.

Nessa oportunidade, os PMs da 1ª Companhia e do Pelotão de Comando e Serviços participaram do evento.

Entre os assuntos ministrados, a atualização na confecção de Boletins de Ocorrência e Termo Circunstanciado, além de explanação do Plano de Defesa da Unidade e acompanhamento psicológico com foco na Saúde Mental do Profissional de Segurança Pública.