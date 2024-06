Autismo: “Cuidando DE QUEM CUIDA”

Direcionado à pais atípicos e cuidadores

A Secretaria de Educação da prefeitura promove nesta quinta-feira (dia 20) às 19h15m o programa “Cuidando de quem cuida”, na Igreja Metodista Central (foto).

O evento tem como foco os pais atípicos e cuidadores de crianças com o Transtorno do Espectro Autista – sendo solicitado deixar as crianças em casa para aproveitar a iniciativa.

A inscrição é pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchV_SO2qN5VECzoFzWllkCtWbKIrhUUd4und5O0OMof_Xt1g/viewform

Mais informações, contatar 43 99691-7330.