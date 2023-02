Avistamentos de OVNIS em Santo Antônio da Platina

Confira informações e relatos de platinense

Há décadas que a população vem presenciando atividades estranhas no céu de Santo Antônio da Platina, principalmente no Morro do Valério, próximo ao Jardim Saúde. Mas, nos últimos 8 anos, segundo o ufólogo platinense G. H. G., o local com mais avistamentos foi o Jardim Santa Efigênia, próximo a Vila Claro e também nos bairros que ficam próximos a ele.

O Jardim Altvater, Conjunto Aparecidinho I e lugares próximos ao Distrito Monte Real também tiveram, inclusive, supostos sinais de pouso de OVNI fotografado por um morador local em 2017). E é nas fotos tiradas pelo carro do Google em 360 graus em Santo Antônio da Platina que esses OVNIs aparecem mais, principalmente nas proximidades do Auto Posto Platina, na BR-153.

Outro local que aparecem em fotos tiradas pelo carro do Google é em cima da ponte do Rio das Cinzas, como aconteceu em 2011 e 2021. Há também relatos de aparições no Morro do Bim e no Morro da Pedra Branca, bem como em vários outros lugares desde a década de 1950. Em 1986, foram vistos voando várias “bolas de luzes” em em volta da “Torre da Embratel” por pessoas que moravam perto do local naquela época. Há informações de que em 2018 um grupo de ufólogos foi acampar no Morro da Pedra Branca para filmar os objetos voadores não identificados que estariam passando aos montes naquele ano.

E assim, devido a tantos avistamentos, foi criado em 2018 na cidade de Santo Antônio da Platina um grupo de “investigadores de OVNIS”, e por algumas pessoas de outros estados brasileiros, para estudarem este tipo de fenômeno e, principalmente, porque a maioria destas pessoas já teve algum tipo de contato de 1°, 2° e 3° grau, como os ufólogos chamam quem já teve algum avistamento ou contato mais próximo com seres extraterrestres ou inter dimensionais (de outra dimensão).

O grupo também coleta depoimentos de pessoas que passaram por essas experiências, inclusive de “abdução”, como foi o caso que aconteceu em 1984 com um dos integrantes e que virou livro em 2021, o livro ilustrado com fotografias tiradas entre 2017 a 2018. O livro “Abdução 1984”, conta também várias histórias ocorridas com o autor entre 1996 e 2018 na mesma cidade, escrito e ilustrado por Giovanni Henrique Guidelli.

O melhor horário para observações, é das 19h30m da noite até às 20h30m, e os dias que mais aparecem são terça, quinta e sexta, principalmente no calor, e o céu precisa estar limpo, sem nuvens ou pouquíssimas nuvens. “É como se eles tivessem uma agenda de trabalho em nossa cidade, e devem ter, segundo as observações que fizemos ao longo de vários anos de pesquisa. Existe também a época em que eles mais aparecem.”, acrescentou.

