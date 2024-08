BAHIA RECEBERÁ o Brasileiro de Enduro pela PRIMEIRA VEZ

Neste fim de semana reunindo melhores pilotos

A cidade de Castro Alves, localizada a 191 quilômetros de Salvador, na Bahia, será palco pela primeira vez de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro. A quinta, de sete rodadas nesta temporada, acontece neste fim de semana, dias 17 e 18 de agosto, reunindo os melhores pilotos. Entre eles, destaque para grandes nomes da Pro Tork Itaminas KTM.

São eles: Patrick Capilla – que lidera a tabela da categoria E3, com mais de 70 pontos de vantagem sobre o principal adversário; Crispy Arriegada – segundo colocado na classe E2; Lolo Anton – terceiro lugar na E1; e Butu Cadima – segundo na E55. Todos partem com o objetivo de buscar o lugar mais alto do pódio e se mostram bastante otimistas.

O percurso terá 50 quilômetros de extensão, com três trechos cronometrados: um Cross Teste de 3 km e dois Enduro Testes em linha, com 8,5 km e 6 km, respectivamente. Por dia, os pilotos farão três voltas no circuito. A prova promete exigir bastante preparo físico e técnico dos competidores, com piso duro e algumas partes de areia.

Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

5ª prova – Castro Alves (BA)

Base do evento – Prefeitura.

Acesso livre ao público

Programação*

17 /8 (Sábado)

8h às 10h – Vistorias

9h – Briefing

10h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h20 – Parque Fechado

20h – Divulgação dos resultados oficiais

18/8 (Domingo)

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

14h – Parque Fechado

16h30 – Divulgação dos resultados oficiais

*Os horários são fornecidos pela organização e podem sofrer alterações.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.