Balanço do Réveillon nas VIAS estaduais

Dos dias 29 de dezembro a 1º de janeiro

Entre os dias 29 de dezembro de 23 e 1° de janeiro de 2024 a Polícia Militar do Paraná, por intermédio do Batalhão de Polícia Rodoviária, realizou a Operação Réveillon nas rodovias estaduais do Paraná, visando a segurança viária e diminuição de sinistros com lesões graves e óbitos.

Diante de tal intensificação, o Batalhão obteve os seguintes resultados: 6.949 imagens capturadas de veículos em excesso de velocidade, por intermédio do aparelho radar; 1.736 testes de etilômetro, que resultaram em 54 infrações de embriaguez ao volante (art. 165 e 165-A do CTB) e 14 prisões por embriaguez (art. 306 do CTB).

Durante uma das operações com o aparelho radar, no dia 1º de janeiro, um veículo foi flagrado, em Terra Roxa, na PR 364, transitando com a velocidade de 180 km/h, sendo que o limite para aquela via é de 80 km/h.

Ao todo foram lavradas 3.181 autos de infrações de trânsito, sendo que chama a atenção as autuações referentes aos dispositivos de retenção do veiculo, seja o não uso de cinto de segurança por passageiros e condutores e/ou o não uso de bebê conforto, “cadeirinha” e assento elevado para crianças (art. 167 e 168 do CTB, respectivamente), que totalizaram 494 infrações em todo o estado. Importante lembrar que os dispositivos de retenção são essenciais para a segurança do condutor e passageiros em toda viagem, principalmente pelo fato que contribui exponencialmente para diminuição de lesões graves e óbitos, em sinistros de trânsito.

Além disso, no quesito criminal, no litoral do estado, em Guaratuba, na PR 412, também no dia 1º de janeiro, dois homens foram presos por porte ilegal de armas de fogo, pois estavam transportando 3 armas de fogo, uma calibre Gauge 12, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380.

Em relação aos sinistros de trânsito, como resultado de tal intensificação no policiamento rodoviário, foram registrados 46 sinistros, com 47 vítimas e 6 óbitos, que em comparação ao mesmo período no ano passado obteve uma redução de 19% em relação a quantidade de sinistros, 36% em relação a quantidade de feridos e 14% em relação a quantidade de óbitos nas rodovias estaduais.