Balanço operacional da Operação Carnaval

Nas Rodovias Estaduais do Paraná

Entre os dias 09 e 14 de fevereiro foi realizada a Operação Carnaval em todo o estado do Paraná.

Durante a operação foram intensificadas as fiscalizações de trânsito, visando a segurança viária, focando nas operações de combate ao excesso de velocidade e consumo de bebida vinculada à direção veicular.

Os agentes obtiveram os seguintes resultados: 6.737 imagens de radar, 6.785 veículos abordados e 4.815 autos de infrações de diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro, como 137 notificações por embriaguez ao volante (art. 165 e 165-A do CTB), destas, 32 pessoas foram presas pelo crime de embriaguez (art. 306 do CBT).

No dia 13, em apenas uma hora e meia de operação, com o aparelho radar constataram 272 veículos em excesso de velocidade, no município de Londrina. Já em Marechal Cândido Rondon, um veículo foi flagrado transitando a 178 Km/h em uma rodovia com velocidade máxima permitida de 80 Km/h, na PR-495. Também foram lavrados 864 autos de infração referente aos dispositivos de segurança veicular como cinto de segurança, bebê conforto, cadeirinha e assento elevado (art. 167 e 168 do CTB).

Além disso, registradas 219 infrações por ultrapassagem em locais proibidos (art. 203 do CTB), inclusive flagrados condutores forçando a passagem, que ocasiona a suspensão da CNH como penalidade e também, multa gravíssima multiplicada por 10 (art. 191 do CTB). Ainda, 166 condutores não habilitados foram notificados e outros 111 autos de infração lavrados por demais situações envolvendo a CNH, como categoria diferente, caçada e/ou vencida (art. 162 do CTB). Também, registrados 92 sinistros de trânsito, sendo 99 feridos e 12 óbitos.

Por fim na parte criminal, as equipes com o apoio dos cães registraram situações de tráfico de drogas com apreensões de crack, cocaína, maconha, além de contrabando e descaminho, que resultaram no encaminhamento de 54 ocorrências para apuração penal.