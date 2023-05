Japira: abandonam carro e fogem da PM

Apreensão de celulares, maconha e dinheiro

Nesta quinta-feira a Polícia Militar de Japira recolheu ao pátio dois carros.

Uma denúncia anônima relatou haver um GM/Corsa parado na Estrada Rural, cujo condutor estava com mandando de prisão.

No local, se depararam com um Hyndai/I30 parado ao lado do GM/Corsa, que estava com pneu furado. Porém, ao perceber a chegada da viatura policial, o veículo saiu em alta velocidade e entrou em uma propriedade rural. Seus ocupantes fugiram para a mata, abandonando o carro.

Dentro do veículo foram apreendidos celulares, uma porção de maconha e dinheiro. Os dois carros foram recolhidos, porém os suspeitos ainda não localizados.