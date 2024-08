Barril Pro Tork Futsal na liderança (vídeo)

No próximo sábado novo desafio

O Barril Pro Tork Futsal deu mais um passo importante em sua campanha no Campeonato Paranaense Série Bronze ao vencer o time do Adif Itapejara pelo expressivo placar de 7 a 1. A partida, válida pela 18ª rodada do campeonato, foi realizada na cidade de Itapejara e consolidou o Barril Pro Tork Futsal na liderança do grupo, garantindo a classificação em 1º lugar para a próxima fase da competição.

Com essa vitória, o Barril Pro Tork Futsal fica na 2ª colocação na classificação geral do campeonato. Essa posição é de extrema importância, pois o time com a melhor campanha têm o direito de decidir os jogos da fase de mata-mata em casa. Para assegurar essa vantagem, precisa vencer as duas últimas partidas dessa fase de grupos.

O próximo desafio será em casa, contra a forte equipe do Pitanga, no sábado, 17 de agosto, às 20 horas, no Ginásio de Esportes Raulino Ceccon, em Siqueira Campos. A presença da torcida será fundamental para empurrar rumo a mais uma vitória e à liderança geral do campeonato.

Para aqueles que não conseguirem ir até o Ginásio de Esportes, o jogo será transmitido ao vivo no canal Barril TV no YouTube.