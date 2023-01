Batalhão de Polícia Rodoviária tem novo comandante no PR

O tenente-coronel Sergio Augusto Silva tomou posse nesta terça-feira (24) como novo comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), da Polícia Militar do Paraná. O novo comandante substitui o tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer, que vai assumir a Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar.

O BPRv possui seis companhias, com 394 policiais militares em 52 postos rodoviários, os quais são responsáveis pelo policiamento de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. Apenas em 2022, a unidade atendeu mais de 4.700 ocorrências e as apreensões de entorpecentes ultrapassaram 27 toneladas.

O BPRv tem 58 anos de história. A criação oficial ocorreu em 27 de outubro de 1964, como unidade integrante da PMPR, mas o policiamento das estradas paranaenses remonta ao ano de 1946, quando foi criada a “polícia das estradas”, com caráter civil e vinculada ao Departamento de Estradas de Rodagem.

“O trabalho do BPRv é relevante para a segurança pública como um todo no Estado. O que passa nas nossas rodovias e fronteiras repercute na criminalidade do País, a exemplo das armas recuperadas na semana passada na região Noroeste”, destacou o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

“Essas trocas são importantes, salutares e necessárias. O tenente-coronel Sérgio está assumindo essa importante unidade da PMPR e o coronel Selmer está indo para uma função de diretoria, na qual estará nos auxiliando na reestruturação da autonomia orçamentária da PMPR”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Almir Teixeira.

CONTINUIDADE – Com mais de 30 anos de serviço efetivo, o tenente-coronel Sergio Augusto Silva estava à frente do Batalhão de Operações Especiais (Bope). “Recebo como um desafio e uma busca por inovação. Antes o trabalho era por demanda, agora será de antecipação com relação ao comportamento do condutor nas estradas”, disse o novo comandante do BPRv.

“Ao longo dos últimos 25 meses foram muito desafios e tivemos várias conquistas, como a recente apreensão de armas. O direcionamento operacional, a capacitação técnica e o emprego adequado de equipamentos e métodos de fiscalização resultaram na maior apreensão da história. Esse é o BPRV que queremos”, comentou o tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

