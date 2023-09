Colisão entre Jacarezinho e Cambará fere 1

Camionete e SUV colidiram na PR-431

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Santo Antônio da Platina atendeu acidente nesta terça-feira, 19, na PR-431, em Cambará.

Um SUV Ford/Ecosport, de Cambará, dirigida por homem (53 anos), transitava pela Rodovia no sentido de Jacarezinho. No Km 45 chocou-se lateralmente com uma caminhonete, Chevrolet S10 LTZ, de Jacarezinho, conduzida por homem também (37 anos), que estava em sentido oposto.

O motorista da Ecosport sofreu ferimentos médios e foi hospitalizado.