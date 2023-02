Crianças nascidas no Hospital Regional são registradas em outros municípios da região

E não o contrário como se acreditava até agora

O Hospital Regional do Norte Pioneiro (fotos), em Santo Antônio da Platina, tem um cartório pouco conhecido instalado numa sala em seu interior.

Nos últimos dias, o Npdiario foi procurado para que esclarecesse porque, entre outros motivos, a Cidade Joia cresceu tanto e passou Cornélio Procópio, como a de maior número de habitantes na mesorregião e uma das supostas razões seria que nascem cerca de 160 crianças por mês em média na unidade de saúde e todas registradas localmente.

Só que não é verdade, por mais curioso que seja.

O Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais de Santo Antônio da Platina tem uma escrevente, Flávia, e um titular, Diego Hasmann.

E a maioria dos pais prefere colocar o nascimento dos filhos na cidade de origem e não Santo Antônio da Platina. Jurídica e oficialmente, dessa forma, resta comprovado que o crescimento platinense é real.

A diretora-geral do Regional, Márcia Altvater, informou que a média mensal exata em 2022 foi de 159,4 partos por mês.

Santo Antônio da Platina com 45.261 habitantes, passou Cornélio Procópio, que tem 44.599. Jacarezinho é o terceiro município mais populoso da mesorregião do Norte Pioneiro, com 40.356.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou a prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo censo demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro, que mostrou que o Brasil chegou a 207.750.291 habitantes este ano.

O Paraná chegou a 11.835.379 habitantes, a maior população do Sul do país, seguido do Rio Grande do Sul, com 11.088.065 e Santa Catarina, 7.762.154.

O Paraná aparece com 11.835.379 habitantes, ratificando sua posição como quinto estado mais populoso do País, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.