Beira Rio e Cofap fazem sucesso em AMORTECEDORES (confira os vídeos)

Organização conquistou ainda mais credibilidade para as duas empresas

O Shock Tester foi um sucesso, com recorde de carros participantes até mesmo para a COFAP AMORTECEDORES.

Ao longo dos dois dias (quarta e quinta-feira), passaram mais de 250 veículos para fazer a avaliação dos amortecedores de forma 100% gratuita com especialistas da COFAP.

O Centro Automotivo Beira Rio, em Santo Antônio da Platina, sediou e tratou desse evento gratuito para Santo Antônio da Platina e região.

Foram meses se programando e se organizando para que tudo ocorresse da melhor e mais organizada forma possível.

Todos puderam levar o veículo para fazer o teste dos amortecedores dianteiros e traseiros. Em apenas cinco minutos, não precisou seque descer do seu carro e foi 100% gratuito.

Os amortecedores avaliados por especialistas com o resultado do diagnóstico feito pela máquina SHOCKTESTER, e mostrando a vida útil dos amortecedores, quantos quilômetros ainda poderão rodar, entre outras informações e estatísticas do seu automóvel

Esse evento a COFAP realiza em todo o Brasil e no Norte Pioneiro o Centro Automotivo Beira Rio foi o escolhido.