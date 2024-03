BONS resultados no Sportbay Catarinense de Velocross de 2024

Segunda etapa da temporada 2024 aconteceu em uma pista especialmente preparada

O Sportbay Catarinense de Velocross 2024 teve sua segunda etapa realizada neste fim de semana, dias 23 e 24 de março, em uma pista especialmente preparada em Papanduva, município localizado no interior do estado. Grandes nomes da modalidade marcaram presença, entre eles representantes da Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

A equipe somou bons resultados e pontos na classificação com os pilotos: Marcio Lago, primeiro colocado nas classes VX4 Nacional e VX Over Especial, além de segundo na VX3 Nacional e VX4 Especial, e terceiro na VX3 Especial; Darlei Weiss, terceiro lugar na categoria 250cc Pró; Luan Gabriel, quarto no pódio da 85cc; e Fernando Simões, quarto na VX3 Especial.

De volta as suas cidades, eles retomam a preparação física e com motocicletas já pensando na próxima rodada. Ela está sendo programada pela Federação Catarinense de Motociclismo para os dias 13 e 14 de abril, em Blumenau. A expectativa da Pro Tork é de continuar crescendo em busca de seus objetivos no campeonato.